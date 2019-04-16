Парижане оплакивают Нотр-Дам

Парижане молятся, поют и плачут... Тысячи жителей французской столицы и туристов смотрели на то, как пламя пожирает один из символов города - собор Парижской Богоматери.

Пожар уничтожил шпиль, часы и большую часть крыши, но до башен и до фасада огонь не добрался. На то, чтобы восстановить собор, по словам специалистов, могут уйти десятки лет.

Во вторник начался сбор средств на реставрацию Нотр-Дама. Крупные суммы уже пожертвовали некоторые компании и бизнесмены. Так, например, Бернар Арно, самый богатый человек Франции, передал 200 млн евро, столько же выделила компания L'Oreal, еще 100 млн пожертвовал бизнесмен Франсуа-Анри Пино.