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мир

"Брексит": ЕС не хочет быть заложником

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 Елена Караева 
"Брексит": ЕС не хочет быть заложником
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REUTERS/Shannon Stapleton
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После известия о том, что Британия намерена обратиться с просьбой о новой дате "брексита", реакцией европейских политиков и чиновников стала усталость и жесткость.

Глава французского внешнеполитического ведомства сообщил, что "ему любопытно, есть ли хоть какие-то конкретные изменения, поскольку реагировать на каждое голосование в Палате общин по "брекситу" нет уже не сил, ни времени".

Немецкий коллега Жан-Ива Ле Дриана Хейко Маас был более дипломатичен: "Хотелось бы ясности в том, что, собственно, они будут делать в этот раз, а то время, которое они просили, чтобы выйти, постоянно переносится".

Эммануэль Макрон, принимая накануне в Елисейском дворце премьер-министра Ирландии Лео Варадкара, сообщил, что ЕС не станет "заложником "брексита",

Фото Рейтер
Эммануэль Макрон и Лео Варадкар в Елисейском дворце перед началом переговоровФото Рейтер

а главный переговорщик от ЕС заявил, что перспектива "жесткого выхода" из Евросоюза уже через неделю для Британии стала еще более вероятной.

Фото Рейтер
От поворотов в истории выхода Британии из ЕС у переговорщика от Евросоюза Мишеля Барнье волосы встают дыбомФото Рейтер

 

 

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