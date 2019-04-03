"Брексит": Тереза Мэй ищет компромисс

После встречи кабинета министров, прошедшей в официальной резиденции британского премьера на Даунинг-стрит и длившейся более 8-ми часов, Тереза Мэй решилась обратиться за помощью и советами к оппозиции, она хочет найти выход из кризиса вместе с лидером лейбористов Корбиным.

Об этом накануне сообщила сама Мэй.

Я намерена найти выход из тупика, я предлагаю лидеру оппозиции начать переговоры и наметить межпартийный консенсус, положений которого мы оба будем придерживаться, чтобы в итоге выйти из ЕС на основе соглашения Тереза Мэй премьер-министр Великобритании

Главным пунктом несогласия оппозиции с премьер-министр стал вопрос о членстве Британии в таможенном союзе с ЕС. Корбин настаивает на необходимости сохранения общего торгового пространства, тогда как Мэй вплоть до последнего момента была против этого.

Я не собираюсь обозначать какие-то границы возможных компромиссов и рамки возможных договоренностей. Я хочу лишь донести до вас смысл будущих дискуссий - это признание обеими сторонами интересов и нужд всех британцев, как и признание необходимости избежать возможного крушения Джереми Корбин лидер партии лейбористов

Джереми Корбин изучает альтернативные проекты соглашения по "брекситу"оглашения по Фото Рейтер

Те однопартийцы Мэй, кого принято называть евроскептиками, и кто поддерживает план выхода Британии из ЕС без всяких соглашений, не скрывают разочарования этим шагом главы кабмина.

Они даже предполагают, что сама идея "брексита", высказанная на плебисците, в данной ситуации может оказаться фикцией.

Об этом прямо заявил Джейкоб Рис-Могг, подчеркнув, что нынешний шаг Мэй - не в интересах страны и нации.

Депутат-тори Джейкоб Рис-Могг с манифестантами у стен парламента Фото Рейтер

Бывший глава внешнеполитического ведомства Британии Борис Джонсон пошел еще дальше.

Борис Джонсон предпочитает велосипед всем другим видам транспорта Фото Рейтер

Сейчас судьба "брексита" доверена Джереми Корбину и лейбористам, а это может означать, что с весьма высокой долей вероятности, что мы в итоге останемся в таможенном союзе с ЕС Борис Джонсон депутат-тори

Но раздаются и иные голоса, один из них принадлежит Андреа Лидсом, депутатке-тори, лидеру правительственного большинства в Палате общин.

Мы как раз работаем над тем, чтобы оформить юридически волеизъявление британцев, высказанное на референдуме, мы хотим быть уверенными в том, что вы уйдет из ЕС на основе соглашения, в котором будут соблюдены интересы британцев и в котором будут защищены их права Андреа Лидсом лидер фракции тории в Палате общин

Мэй уже заявила, что будет просить ЕС о новой отсрочке даты "брексита", пока неизвестно, прислушается ли Брюссель к этому ходатайству британского премьера.