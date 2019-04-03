"Брексит": Тереза Мэй ищет компромисс

После встречи кабинета министров, прошедшей в официальной резиденции британского премьера на Даунинг-стрит и длившейся более 8-ми часов, Тереза Мэй решилась обратиться за помощью и советами к оппозиции, она хочет найти выход из кризиса вместе с лидером лейбористов Корбиным.
Об этом накануне сообщила сама Мэй.
Главным пунктом несогласия оппозиции с премьер-министр стал вопрос о членстве Британии в таможенном союзе с ЕС. Корбин настаивает на необходимости сохранения общего торгового пространства, тогда как Мэй вплоть до последнего момента была против этого.
Те однопартийцы Мэй, кого принято называть евроскептиками, и кто поддерживает план выхода Британии из ЕС без всяких соглашений, не скрывают разочарования этим шагом главы кабмина.
Они даже предполагают, что сама идея "брексита", высказанная на плебисците, в данной ситуации может оказаться фикцией.
Об этом прямо заявил Джейкоб Рис-Могг, подчеркнув, что нынешний шаг Мэй - не в интересах страны и нации.
Бывший глава внешнеполитического ведомства Британии Борис Джонсон пошел еще дальше.
Но раздаются и иные голоса, один из них принадлежит Андреа Лидсом, депутатке-тори, лидеру правительственного большинства в Палате общин.
Мэй уже заявила, что будет просить ЕС о новой отсрочке даты "брексита", пока неизвестно, прислушается ли Брюссель к этому ходатайству британского премьера.