"Брексит": в ЕС недовольны Палатой общин

Чем дольше длятся споры о «брексите» в Палате общин, тем больше напряжённости ощущается на континенте. После того, как британские депутаты в очередной раз не смогли принять ни один из предложенных вариантов выхода из ЕС, Еврокомиссия вновь раскритиковала Лондон за отсутствие чёткой позиции о порядке «брексита» за считанные дни до прекращения членства в союзе.

Я рад, что сохраняется единство позиций 27 государств-членов, и хотел бы, чтобы оно оставалось таким до конца процесса. Я сказал на днях, что если сравнивать британский парламент с египетским сфинксом, то сфинкс покажется просто открытой книгой. Жан-Клод Юнкер глава Еврокомиссии

Переговорщик ЕС по «брекситу» Мишель Барнье, в свою очередь, подчеркнул, что каждый новый день неопределённости в позиции Лондона приближает разрыв с ЕС в самом жестком виде: без оговорок и дополнительных соглашений:

_«Вы либо одобряете эту сделку, чтобы выйти упорядоченно, а это единственно возможный вариант соглашения, потому что мы проработали его в правовом плане и с точки зрения объективных реалий. Либо у вас нет соглашения, вы не хотите соглашения, и вы выходите без него. Это решение Соединенного Королевства и вы отвечаете за выход без соглашения».

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После того, как британский парламент трижды отверг проект соглашения о «брексите», председатель Европейского совета Дональд Туск созвал экстренный саммит Евросоюза по вопросу о выходе Великобритании из ЕС. Он пройдёт 10 апреля, то есть за два дня до «брексита».