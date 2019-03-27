Приговор по событиям 1991 года в Вильнюсе

Литовский суд вынес приговор по делу о трагических событиях января 1991 года. Виновными признаны 67 человек, включая экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова (граждане РФ, Республики Беларусь и Украины). Всем назначены сроки от четырех до 14 лет лишения свободы за преступления против человечности и военные преступления.

Это дело стало крупнейшим в истории судебной системы Литвы — как по числу фигурантов, так и по объему документации.

Президент Литвы Даля Грибаускайте поддержала решение: "Наконец-то правосудие свершилось. И в итоге мы можем взглянуть правде в глаза. Мы так долго ждали этого, так долго искали. У нас было много препятствий. Но наконец-то были названы все, кто принимал участие в несправедливых деяниях, от которых мы пострадали много лет назад".

В Москве называют приговор политически мотивированным позорным судилищем. В заявлении министерства иностранных дел РФ говорится, что "попытки властей подтасовать очевидные факты при помощи судебных манипуляций лишь отражают деструктивный курс нынешнего руководства Литвы в отношении России".

В ходе столкновений у телецентра в Вильнюсе в январе 1991 года погибли 14 человек, свыше 600 были ранены.

Литовская сторона в гибели гражданских лиц обвинила советских военных и политическое руководство СССР. В зале суда присутствовали только двое обвиняемых. На заседание не были допущены дипломаты российского посольства в Вильнюсе и представители СМИ России.

В июле прошлого года Следственным комитетом России было возбуждено уголовное дело о незаконном преследовании в Литве участников январских событий. По оценке российской стороны, действия сотрудников литовской прокуратуры и суда носят заведомо незаконный характер, так как вышеуказанные события в Вильнюсе имели место в период вхождения Литвы в состав СССР, и войсковые подразделения выполняли свой служебный долг, действуя в соответствии с законодательством СССР.