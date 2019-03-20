Циклон "Идай": бесчисленные разрушения

Тропический циклон «Идай», пришедший из Индийского океана, уже называют крупнейшей природной катастрофой в Южном полушарии. Ураганный ветер, скорость которого достигала 170 км/ч, в конце прошлой недели обрушился на Мозамбик, а также на соседние страны Зимбабве и Малави, приведя здесь к бесчисленным разрушениям.

– Природа демонстрирует свою силу, и нам остаётся лишь смириться с этим, – говорит один из местных жителей, – а ещё найти необходимые силы, чтобы подняться и двигаться вперёд, когда дожди закончатся.

В центральной части Мозамбика водой затопило территории площадью более 290 кв. км. По данным Красного Креста, не менее 400 000 человек остались здесь без крова из-за наводнения.

– Я был дома с детьми, потому что шёл дождь, мы разговаривали, и вдруг с горы раздался грохот, и по улицам хлынула вода, – рассказывает один из пострадавших. – Когда она добралась до нашего дома, нам пришлось бежать.

Многие по-прежнему спасаются от потопа на крышах домов и деревьях. Авиаспасатели приходят на выручку тем, до кого удаётся добраться, но масштаб бедствия не позволяет оказать помощь всем нуждающимся.

Организация «Всемирная продовольственная программа» организовала срочную доставку гуманитарной помощи пострадавшим, но этого недостаточно, и ситуация обостряется с каждым часом.