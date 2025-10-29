Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Ураган "Мелисса" добрался до Кубы, оставив после себя разрушения на Ямайке

Ураган на Ямайке
Ураган на Ямайке Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Ирина Шелудкова
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Copied

На Ямайке 500 тысяч человек остались без доступа к электричеству.

Мощный Ураган "Мелисса" прошел через Ямайку, обрушившись а юго-западную часть острова, и затем достиг территории Кубы, ослабнув с пятой до третьей категории.

Удар стихии на Ямайке привел к наводнениям, оползням и разрушениям. 500 тысяч человек остались без доступа к электричеству. Максимальная скорость ветра достигала 295 км. в час.

Ураган "Мелисса" стал самым мощным на Ямайке за всю историю наблюдений. Информация о масштабах ущерба и пострадавших уточняется.

Премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс объявил страну зоной бедствия.

Власти Кубы сообщили, что были эвакуированы более 735 000 человек. в провинции Сантьяго-де-Куба проливные дожди уже привели к наводнениям.

После Кубы под ударом урагана "Мелисса" окажутся Багамские и Бермудские острова.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии