Ураган "Мелисса" добрался до Кубы, оставив после себя разрушения на Ямайке

На Ямайке 500 тысяч человек остались без доступа к электричеству.
Мощный Ураган "Мелисса" прошел через Ямайку, обрушившись а юго-западную часть острова, и затем достиг территории Кубы, ослабнув с пятой до третьей категории.
Удар стихии на Ямайке привел к наводнениям, оползням и разрушениям. 500 тысяч человек остались без доступа к электричеству. Максимальная скорость ветра достигала 295 км. в час.
Ураган "Мелисса" стал самым мощным на Ямайке за всю историю наблюдений. Информация о масштабах ущерба и пострадавших уточняется.
Премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс объявил страну зоной бедствия.
Власти Кубы сообщили, что были эвакуированы более 735 000 человек. в провинции Сантьяго-де-Куба проливные дожди уже привели к наводнениям.
После Кубы под ударом урагана "Мелисса" окажутся Багамские и Бермудские острова.