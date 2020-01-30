Мозамбик: восстановление после циклонов

В Мозамбике более 90 тысяч человек не могут вернуться домой через 10 месяцев после стихийных бедствий, вызванных циклонами Идай и Кеннет. Почти 2 миллиона жителей по-прежнему испытывают дефицит продовольствия.

Идай и Кеннет обрушились на Мозамбик в марте и апреле 2019 года. Впервые в истории страна пережила нашествие сразу двух тропических циклонов в течение одного сезона.

Самый жестокий - Идай - с присвоенной ему 4 категорией сложности унес 600 жизней и вынудил к бегству 140 тысяч человек. Два с лишним миллиона граждан Мозамбика по сей день нуждаются в гуманитарной помощи.

В Бейре, втором по величине населенном пункте Мозамбика, до сих пор сохранились следы циклона. Тогда, на пике стихии, там были разрушены или сильно повреждены 240 тысяч домов.

Почти через год после бедствия десятки тысяч людей все еще живут во временных, часто небезопасных убежищах; те, чьи дома не были полностью разрушены, занимаются восстановлением жилья. Для некоторых Идай изменил жизнь. Пауло, один из пострадавших, показывает и рассказывает: "Это дерево упало 14 марта прошлого года, в день, когда пришел циклон. Я спал в этой комнате с женой, она была на 8 месяце беременности. Когда дерево обрушилось, супруга получила травму. Я отвез ее в больницу, там она умерла, а вместе с ней и ребенок".

Международная организация по миграции (ООН) привезло в Бейру комплекты для проведения ремонтных работа. На первом этапе сразу после стихийного бедствия ведомство распределило 20 тысяч наборов для срочной помощи. Сегодня сотрудники говорят о переходе к следующему этапу.

Джессика Мамо, менеджер программы ООН, поясняет: "Сейчас мы распределяем более долговечные строительные материалы, например, кровельные листы, древесину, инструменты, цемент. Все это предназначено для жителей, которые не покинули своих общин, им нужно ремонтировать дома".

Пауло - один из 50 местных получателей строительных комплектов. Материалы, говорит он, помогут ему продолжить работы по возведению нового дома рядом с поврежденным старым.

"Я используют древесину, чтобы немного укрепить прежнее жилище, - поясняет мужчина. - Видите, дом в неважной форме. Цемент я пока отложу... накоплю денег, куплю кирпич, закончу строительство и ремонт".

Циклон Идай уничтожил 715 тысяч гектаров посевов. Катастрофа для страны, где почти 2 миллиона человек уже испытывали нехватку продовольствия. Мы отправились в центр Ндеджа, где живут внутренние перемещенные лица. Их рацион обеспечивает Всемирная продовольственная программа.

Менеджер программы Амандио Фумане поясняет: "Мы выдаем людям 40 килограммов зерна, шесть килограммов бобовых и 4 литра масла в месяц".

Внутренне перемещенные жители Мозамбика, среди них Тереза, будут получать продукты до следующего урожая. Циклон Идай лишил женщину дома, хозяйства и близких людей. Она вспоминает: "В день, когда на нас обрушился Идай, мы с сестрой и племянниками забралась на дерево, сидели там 2 дня абсолютно без еды. Стихия была ужасная, дерево трясло, мою сестру с детьми смыло, они погибли".

Проект поддержки усилий местных жителей по ремонту жилья и программа продовольственной помощи частично финансируются по линии гуманитарного ведомства ЕС. На международной конференции доноров Евросоюз пообещал выделить 200 миллионов евро, чтобы помочь Мозамбику восстановиться и усилить защиту от стихийных бедствий. Представитель гуманитарных программ ЕС в Мозамбике Матиас Эйк рассказывает: "Уменьшение рисков стихийных бедствий и повышение готовности к природным катастрофам - вот наши главные задачи. Посмотрите, мы перевезли людей из опасных зон в более надежные. Разумеется, мы продолжим работу с местными властями, поможем им сформировать склады предметов первой необходимости и оптимизировать систему раннего предупреждения".

Сразу после циклона ЕС активизировал неотложную помощь пострадавшим, сегодня речь идет о следующей фазе программы. Она предполагает срочные меры для общин и семей - так, чтобы повысить их устойчивость перед лицом возможных природных катаклизмов.