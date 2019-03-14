Манила: очереди за водой

Стоит на улице филиппинской столицы появиться пожарной машине, сотни людей тут же устремляются к ней с вёдрами, баллонами, кувшинами и прочими ёмкостями, чтобы наполнить их водой.

Причина такого ажиотажа - в перебоях с водоснабжением по всей Маниле из-за резкого снижения уровня воды в местных водоёмах.

Местная управляющая компания объявила, что проводит ежедневные отключения "в связи со срочными работами" в 13 муниципалитетах. Жители одних районов лишены воды на несколько часов в день, других - почти на сутки.

Как полагают власти, устранить проблему с водоснабжением удастся примерно через три месяца, если сезон дождей не наступит раньше обычного.