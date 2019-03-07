Рукописи не сгорят

"У книг те же враги, что и у людей, - писал французски Поль Валери. - Это - огонь, сырость и время".

Здесь, в Словацкой национальной библиотеке, в городе Мартин проект масштабной оцифровки книжного наследия гарантирует читателям завтрашнего дня возможность увидеть бесценные страницы.

Мариан Балейжа, преподаватель: "Люди следующего поколения смогут прийти сюда и увидеть, какой была жизнь 50, 100 лет назад".

Проект находится под патронатом Европейской политики сплочения. В его рамках оцифровку проходят 56 миллионов страниц - речь идет о книгах, периодике, документации.

Ян Ковачик, координатор проекта Dikida: "Оцифровка значительно упрощает задачу сохранения культурного наследия для потомков. Сегодня физическое использование печатных изданий, документов распространено гораздо меньше, люди все чаще обращаются к базам данных, к цифровым копиям".

Процесс работы с книгой начинается в современном центре реставрации и оцифровки в нескольких километрах от Мартина.

Здесь работают уникальные специалисты... на специальном оборудовании книги проходят несколько этапов очистки и обработки. Когда здоровье фолианта подправлено, его передают на оцифровку.

В зависимости от типа книги специалисты используют ручной или автоматический сканер.

Любош Глончак, эксперт по оцифровке: "Как правило, через сканер ежедневно проходит до 3 тысяч страниц. У нас в центре - 20 сканеров. Получается, что в день мы обрабатываем 60 тысяч страниц".

Сохранение книги - это не только создание ее цифровой копии. Оригинал нуждается в тщательной очистке от грибков, других микроорганизмов, которые день за днем разрушают страницы.

На первом этапе эксперты определяют, с какими микроорганизмами им придется работать.

Нора Рапава, эксперт по реставрации бумаги: "Я выявляю, какие микроорганизмы населяют страницы книги. Это важно, поскольку правильный диагноз позволяет наметить стратегию оздоровления фолианта. Действуя грамотно, мы книгу спасем".

Реставрационный центр продолжит работу и по окончании основной фазы проекта оцифровки книжного наследия. Разработанные здесь уникальные технологии, говорят специалисты, могут быть использованы для консервации других пластов словацкого культурного наследия.