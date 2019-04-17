Коллекция рукописей на личном жёстком диске

Доступ к уникальным рукописям, хранящимся в монастыре Св. Екатерины на Синае, в будущем может быть открыт для всех желающих — хотя бы в цифровом виде. Это одна из задач проекта, которые реализует в монастырской библиотеке международная группа учёных. С помощью специальной техники они делают отдельные снимки рукописей в красном, зелёном и синем диапазонах. Эти изображения затем можно будет совмещать программными средствами, чтобы получить более подробные и качественные электронные копии документов.

В обители подчёркивают важность этой работы для всех. «Мы становимся свидетелями взаимодействия современных технологий с древними рукописями. Мы пытаемся разделить с людьми во всём мире доступ к наследию, которое сохранялось здесь на протяжении многих веков», — говорит хранитель библиотеки Иустин.

Первый этап оцифровки рукописей монастыря Святой Екатерины, который включает в себя работу более чем с тысячей арабских и сирийских текстов, займёт около трёх лет. Всего же в библиотеке хранятся тысячи рукописей и свитков, в том числе раннехристианские библейские тексты, а также первопечатные книги.

С оцифровкой рукописей связывают надежды на их спасение хотя бы в электронном виде в случае, если оригиналы пострадают от рук религиозных фанатиков. «Потрясения нашего времени требуют скорейшего завершения этого проекта», — приводит Reuters слова игумена монастыря Святой Екатерины архиепископа Дамиана.