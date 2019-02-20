В Китае отметили Праздник фонарей, в честь чего в Пекине устроили грандиозное световое представление. Знаменитый Запретный город, один из крупнейших дворцов мира, впервые за 94 года стал фоном для светового шоу. Организаторы зажгли тысячи огней и использовали более 800 мощных прожекторов. Праздник фонарей отмечается по всему Китаю более двух тысяч лет. Он знаменует окончание новогодних праздников, которые длятся 15 дней. Мероприятие посетили тысячи пекинцев и гостей столицы.