Невеста боевика: пустить ли Шамиму на родину?

Район Бетнал Грин в Восточном Лондоне. Четыре года назад именно это место было домом для Шамимы Бегум. До того, как она - тогда 15-летняя школьница - вместе с подругами покинула Великобританию и отправилась в Сирию, чтобы выйти замуж за боевика группировки "Исламское государство". Теперь она хочет вернуться на родину - ради ребенка, появившегося на свет в лагере для беженцев на севере арабской республики.

Отец Амиры Абаз, сбежавшей в Сирию вместе с Шамимой, считает, что она имеет право на еще один шанс.

"В то же время, столько британцев заявляют, что ее не должны пускать обратно, что она предала родину", - отмечает Дэймон Эмблинг, корреспондент "Евроньюс".

"Когда люди так говорят, я отвечаю: она гражданка этой страны, их соотечественница. А значит, ее должны пустить. Чтобы ни говорили эти люди, я считаю, что ее должны пустить", - говорит Хуссейн Абаз.

"На ваш взгляд, если она вернется, в ее отношении должно быть открыто расследование?" - спрашивает Дэймон Эмблинг.

"Я бы не хотел отвечать на этот вопрос", - говорит Хуссейн.

"Возникает и другой: даже если Шамиме и ее ребенку позволят приехать, сможет ли она сама вернуться к нормальной жизни в Лондоне? Мнения британского общества разделились", - отмечает Дэймон Эмблинг.

"Ей было всего 15. Как многие из нас в этом возрасте, она приняла очень плохое решение. Ей должны дать еще один шанс", - говорит жительница Лондона.

"Она сама рассказывала, что, когда увидела в мусорном баке отрубленную голову, ее это нисколько не смутило. А мне бы не хотелось жить в одной стране с таким человеком", - признается жительница Лондона.

Мусульманская община Лондона обеспокоена судьбой Шамимы и других девушек, которые оказались в схожей ситуации.

"Если Шамима совершила какое-либо преступление, она должна приехать в Великобританию и предстать перед судом присяжных. Если она будет признана виновной, ее отправят в тюрьму. А когда она выйдет на свободу, за ее действиями должны пристально следить. Безопасность страны - прежде всего", - отмечает представитель Ахмадийской мусульманской общины Халиль Юсуф

Главный вопрос таков: как в подобной ситуации действуют другие европейские страны? Теперь, когда их бывшие граждане решают вернуться из Сирии и Ирака на родину после разгрома группировки "Исламское государство"? Позиция британского правительства предельно ясна: в отношении любого, кто вернется из зоны конфликта, будет открыто расследование.