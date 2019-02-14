"Я не жалею о том, что уехала в Сирию"

"Я не жалею о содеянном, но я хочу вернуться в Великобританию и хочу, чтобы именно там появился на свет мой ребенок", – заявила 19-летняя британка Шамима Бегум. Четыре года назад она уехала в Сирию и вышла замуж за боевика группировки "Исламское государство". Сейчас девушка живет в лагере для беженцев на севере арабской республики.

Предстанет ли Бегум перед судом, если вернется на родину? Ранее министр безопасности Соединенного Королевства заявил, что такая вероятность есть. Кроме того, Бэн Уоллис подчеркнул, что не готов рисковать жизнью британских официальных лиц, пытаясь спасти Бегум.

В Сирию девушка уехала вместе с еще двумя школьницами. Отец одной из них - Амиры Абаз – в интервью британским СМИ заявил, что его дочь совершила ошибку и что она не представляет опасности для британского общества. По словам мужчины, вина за то, что его дочь в 15 лет отправилась в Сирию, лежит на социальных сетях.