Китайские рыбаки в ледяном плену

Сотни рыбацких лодок оказались в ледяном плену в замерзшем порту города Далянь в провинции Ляонин в заливе Даляньвань Жёлтого моря на южной оконечности полуострова Ляодун - Квантунском полуострове на северо-востоке Китая. Из-за сильных холодных волн морской лед продолжил увеличиваться в заливе, который обычно замерзает в декабре. Около 40 процентов залива были покрыты льдом, сообщает Министерство природных ресурсов Китая. Рыболовство вдоль побережья залива Ляодун было приостановлено. Специалисты позже помогут рыбакам проверить их застрявшие лодки, чтобы убедиться, что они не повреждены.