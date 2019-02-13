В Рио восстанавливают сгоревший музей

В Национальном музее Бразилии, расположенном в Рио-де-Жанейро, полным ходом идут реставрационные работы. В сентябре почти вся коллекция сгорела в пожаре. Экспонаты - а всего их насчитывалось около 20 миллионов - были уничтожены буквально за минуту.

"После пожары уцелевшие предметы коллекции стали очень хрупкими. Их можно разрушить, всего лишь дотронувшись до них. Так что нам нужно быть очень осторожными", - говорит археолог Клаудио Карвальо, ответственный за реставрацию.

В Национальном музее Бразилии хранились палеонтологические находки, египетские, греческие и римские артефакты. Среди экспонатов были скелет Лузии - древнейшей женщины Америки - возрастом 12 тысяч лет и крупнейший метеорит, упавший на территории Бразилии.