Часы "Судного дня", Венгрия и Кустурица

Сегодня в программе "О Положении Союза":

Часы тикают, и не только для " брексита" - часы Судного дня по-прежнему на двух минут до полуночи – так близко к распаду цивилизации, как никогда.

Роберт Рознер, председатель Совета по науке и безопасности бюллетеня и профессор Чикагского университета:

" Мы называем это " новым ненормальным" ... Похоже, мы оказались в мире, в котором существуют риски ядерной войны и изменения климата, они не оспариваются, присутствуют всегда и не могут эффективно решаться. Наша способность принимать меры в отношении этих рисков постоянно ухудшается из-за информационной войны, которая размывает различия между фактом и вымыслом ".

В Европе политическая арена как обычно не пустовала - это была сложная неделя для отношений между Римом и Парижем. Вице-премьер Италии обвинил Францию в подпитке миграционных потоков через продолжение "колонизации" Африки, в то время как министр Франции по европейским делам заявила, что не будет участвовать в этом "конкурс глупости".

Тем временем сага о "брексите" много обсуждалась в Давосе, а в Афинах прошли уличные протесты против соглашения с Македонией о переименовании бывшей югославской республики.

На следующей неделе может произойти изменение судьбы, с Венгрией в центре внимания. Мы услышим об этом от министра иностранных дел Венгрии чуть позже в этой программе, но сначала неделя в цифрах.

35 000 - это количество студентов и школьников, вышедших на этой неделе в Брюсселе на митинг против изменения климата. Протесты набирали обороты с того дня, как шведская девушка-подросток Грета Тунберг вышла на одиночный пикет рядом с парламентом и тем самым привлекла международное внимание. На этой неделе активистка отправилась в Давос.

10 – это число кандидатов которые французские "желтые жилеты" намерены выдвинуть на предстоящих европейских выборах. Это еще одна группа, желающая встряхнуть институты Брюсселя в мае.

9 – это количество недель, оставшихся до "брексита". Британские парламентарии должны проголосовать во вторник по плану Б, предложенному премьер-министром.

На этой неделе возникла неопределенность с компаниями, объявившими о том, что они покидают корабль, и с пациентами из Великобритании, которые запасаются лекарствами на случай "брексита" без сделки.

На следующей неделе Европарламент обсудит "ситуацию в Венгрии" - напряженность в отношениях между Брюсселем и Будапештом приняла новый оборот, как сообщает наш корреспондент.

Шандор Жирош, корреспондент Евроньюс

"Европейский парламент поддержал планы заморозить средства ЕС в странах, нарушающих верховенство права - шаг, нацеленный на Польшу и Венгрию. Ранее на этой неделе я встретился с министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярто , чтобы обсудить это. Я также спросил его, как он смотрит на состояние богатейшего человека Венгрии, Лоринца Месароша, хорошего друга Виктора Орбана. Его доходы поступают в основном из европейских фондов. Вот ответ министра иностранных дел "

Петер Сиярто, министр иностранных дел Венгрии

"Такого рода шантаж, что европейские фонды будут отобраны, и все подобные высказывания, это месть Венгрии, месть венгерскому народу. Мы очень хорошо понимаем, что бюрократам в Брюсселе, основным средствам массовой информации и главным политикам не нравится тот факт, что венгерский народ 3 раза голосовал за партию Фидес в правительстве. И они разочарованы этим".

"Мы абсолютно не беспокоимся. В ЕС существуют договоры и правила, которые регулируют, как распределяются средства Евросоюза. И если кто-то хотел бы изменить эту методологию, он должен изменить правила и договоры. Договоры - это очень сложная процедура, которая требует единодушного решения всех государств-членов. Поэтому очевидно, что такого изменения не произойдет".

"Меня не особо волнуют доходы г-на Месароша, если честно. Я не знаю, откуда, из Европейского Союза или из других источников, он и его компании получают свои доходы. Меня не интересует такой вид бизнеса. С другой стороны, вы знаете, я действительно не понимаю, почему кто-то должен быть исключен из процедур госзакупок, если он знает политиков из Фидеса, или из социалистов или политиков из других партий".

Гений кинематографа для одних и сторонник спорных политических взглядов для других. Евроньюс встретился с сербским режиссером Эмиром Кустирицей. Его критикуют за позицию против неолиберальной системы и за взгляды на Европейский союз.

Эмир Кустурица, режиссер

"Система Европейского Союза очень напоминает мне Советский Союз: нет людей, за которых проголосовали, есть люди, которых выбирают делать то, что они должны делать".

Елена Каваллоне, корреспонденет Евроньюс

"Люди выбирают Парламент, Парламент выбирает Еврокомиссию..."

Эмир Кустурица: "Но это не демократическая традиция. Европа - это экономическое образование, а не политическое, и в этом проблема".

Евроньюс: "Вы думаете, Европейский Союз обречен на провал, как и Советский Союз?"

Эмир Кустурица: "Нет, он может потерпеть неудачу так же, как и Югославия. Потому что я не вижу ... Например, в Соединенных Штатах, когда что-то происходит в Луизиане из Вашингтона или Нью-Йорка, они могут немедленно помочь с резервом бюджета. Но если что-то случится в Трансильвании или где-то еще, я не думаю, что немецкое руководство с пониманием отнесется к проблемам кого-то, кто считается не очень хорошим работником, ленивым или каким-то еще".

Евроньюс: "Вы обвиняете ЕС в том, что он вызывает разногласия?"

Эмир Кустурица: "За отсутствие политической власти. Я не виню, это то, что вы видите: у них есть власть в Брюсселе, но у них нет власти на окраинах Европы. И у них нет власти в Лондоне: посмотрите, что они сделали в Лондоне ... они сказали НЕТ. Королева не хочет получать приказы из Брюсселя".

Когда режиссера спросили о вмешательстве России в референдум по "брекситу", он ответил, что проблема не в Москве, и обвинил США в дестабилизации некоторых частей света.

Эмир Кустурица: "Они все время обвиняют Россию во вмешательстве. Таким образом, мы живем последние 50 или 40 лет, будучи инструментами, свергая режимы и делая во всем мире вещи, которые им нужны. Они бомбили нас здесь, они изменились лицо Украины, они пытаются изменить Венесуэлу всеми этими некомерческими организациями и финансированием".

И хотя политика может показаться немного горькой, мы оставим вас на этой неделе со сладким послевкусьем - глава пресс-службы Европейской комиссии цитирует британскую поп-группу Spice Girls, когда говорит о тупике в "брексите".

"Мы ожидаем, что Великобритания скажет нам, чего она хочет".