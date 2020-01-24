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США

100 секунд до конца света: часы Судного дня перевели вперёд

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 Кнарик Хачатрян
100 секунд до конца света: часы Судного дня перевели вперёд
Авторское право
AP Photo/Carolyn Kaster/ file
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Стрелки символических часов Судного дня перевели на 20 секунд вперёд. Такое решение приняла организация "Бюллетень учёных-атомщиков", создатель виртуальных часов, показывающих вероятность возникновения глобального ядерного конфликта. Чем ближе к полуночи - тем он он ближе.

"У нас теперь остаётся всего 100 секунд до ядерной полуночи, и мир должен проснуться. Над нашей планетой нависли одновременно две экзистенциальные угрозы, которые в результате могут привести к массовому вымиранию, а время идёт", - сказала экс-президент Ирландии Мэри Робинсон, которая вместе с бывшим главной ООН Пан Ги Муном приняла участие в церемонии перевода стрелок.

Разрушение мировыми лидерами соглашений с жёсткими режимами контроля (в частности, выход США из ядерной сделки с Ираном и отход Тегерана от соблюдения её условий), напряжённость между двумя странами возникшая после убийства иранского генерала, а также отсутствие прогресса в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова - таковы причины , по которым учёные решили сдвинуть стрелки. Последние два года они показывали две минуты до полуночи.

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