О положении Союза: статус-кво под угрозой

« Если вас развлекли политические аттракционы 2018 года, вам понравится и то, что предстоит в следующие 12 месяцев. Прогноз – дело сложное, поэтому но есть подсказки из прошлого. Годы, заканчивающиеся на цифру 9, имели обыкновение встряхивать статус-кво.

В 1859 году британский исследователь Чарльз Дарвин опубликовал книгу «Происхождение видов», взорвав научные представления того времени.

В 1939 году Европу охватило насилие второго в XX веке мирового конфликта.

Так что же сулит нам этот год, заканчивающийся на девятку? “Брексит», политические катаклизмы, обновление общества, важные юбилеи... Об этом рассказывают наши брюссельские корреспонденты:

Ана Лазаро:

“Румыния берет бразды правления Евросоюзом на первые шесть месяцев года.

Но способна ли она строить такой грандиозный проект? Даже президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер публично выразил в этом сомнения. Мы обратились за разъяснением к эксперту по странам Центральной Европы Жан-Мишелю де Велю.

«.Потому что румынское правительство больше озабочено своей собственной судьбой. Высшие чиновники скорее хотят избежать тюрьмы и преследований со стороны правосудия, чем думать о будущем Евросоюза».

Еврокомиссию особенно беспокоит эта судебная реформа, которую хочет одобрить румынское правительство, и которая может ослабить борьбу с коррупцией.

И в такой обстановке Румынии придется координировать два важных события, от которых зависит будущее Евросоюза: выборы в Европарламент и “брексит».

Мейв Макмахон:

«Чуть больше 80 дней остаётся до формального выхода Соединённого королевства из Евросоюза. У британского парламента осталось всего 12 недель на принятие решения о том, что делать.

“Соберитесь с мыслями и скажите нам, чего вы хотить», - призвал британцев Юнкер на прошлой неделе через немецкую газету Welt am Sonntag.

И хотя это звучало как слова из песни группы Spice Girls “скажи мне, что ты хочешь», президент Еврокомиссии выразил то, что люди здесь говорят открыто и в частных беседах, то, что чувствуют лидеры остающихся 27 стран ЕС, а также большинство членов Европарламента, которым придется это ратифицировать.

Но чего на самом деле хочет Великобритания, пока неясно .....

Она лишится своего членства 29 марта, если сделка, заключенная премьер-министром Терезой Мэй получит поддержку. Последует переходный период для разработки будущего соглашения, а это может занять немалое время!

Если же депутаты отклонят сделку, то голосование по ней может состояться снова, но часы тикают, и, если парламент не поддержит сделку вовремя, выход из ЕС может стать беспорядочным, или брексит не состоятся вообще, или будет назначен повторный референдум.

Здесь, в Брюсселе многие хотели бы отсрочки всего процесса, чтобы дать британскому парламенту больше времени.

2019 может дать ответы на такие неотложные вопросы”...

Андрей Бекетов:

«В апреле будет отмечаться 70-летие Вашингтонского договора, заложившего основы НАТО.

У этой организации и Евросоюза примерно одинаковое количество членов. Но ЕС в этом году уменьшится, а новая штаб-квартира Североатлантического альянса в Брюсселе построена явно навырост.

В НАТО ощущается единство и дисциплина, большую роль играет Соединённое королевство — и это поможет сохранению мира в Европе после «брексита», затруднит создание Германией и Францией Европейской армии впротивовес британской.

Действия России в отношении Украины с 2014 года дали НАТО новый «raison d'être» - смысл к существанию. Союзники, особенно восточноевропейские, опасаются, что с ними может произойти то же самое и ищут защиты. Например, Польша хотела бы иметь на своей территории американскую базу.

Но альянсу не нужны дополнительные солдаты и ракеты в Европе. Теперь он способен в случае агрессии извне использовать силы быстрого реагирования и за 30 дней привечь к совместной обороне национальные войска.

Против кого? Стратегия НАТО предусматривает как сдерживание России, так и диалог с ней. Ведётся подготовка к заседанию двустороннего совета, в Латвии в новом году появится передовая штаб-квартира альянса».

Изабель Маркеш да Силва:

“На первых европейских выборах в 1979 году явка составила 62%, и с тех пор она снижалась.

В 2014 году только 43% европейских избирателей пошли на участки для голосования. Помимо такой общественной апатии, проблемами выборов в конце мая будет давление со стороны популистских сил. Судя по опросам, Европарламент будет очень расколотым. Традиционным партиям будет очень трудно получить большинство из 705 мест (их стало стало меньше в связи с выходом из ЕС Великобритании).

Последний прогноз показывает, что центристы потеряют от 3% до 5% голосов.

Столько же могут выиграть небольшие группы, в основном крайне правые, а также радикальные левые. Об изменение расклада в европарламенте говорит политолог Эрик Морис:

«Среди евроскептиков одна группа лишится британских консерваторов, другая группа британских сторонников независимости. Таким образом этим группам нужно будет объединяться с итальянской Лигой, с Национальным объединением во Франции, с Альтернативой для Германии. Но это будет трудно, потому у них разные политические взгляды на миграцию, Россию, США, на социальные и экономические проблемы.

Посмотрим, как им удастся повлиять на дебаты в Европарламенте, которые развернутся только после европейских выборов”.

Шандор Жирош:

“Прошло 30 лет после падения Берлинской стены и 15 лет со времени большего расширения ЕС. А в Европе по-прежнему существует большая брешь между Востоком и Западом.

В этом году Польшу и Венгрию прордолджат наказывать за нарушение верховенства права.

Варшава может пойти на некоторые уступки Брюсселю, но правительство Орбана в Будапеште проявляет заинтересованость в конфронтации и напряженности.

В то же время, среди бывших социалистических стран также нет единства, например, Чешская республика и Словения выбрали более глубокую интеграцию. Наш эксперт Жан-Мишель де Вель сказал, что не восточноевропейцы ответственны за нынешние проблемы ЕС:

«Великобритания — далеко не новичок; не Польша и не Болгария проголосовали против европейской конституции. Антиевропейские настроения больше всего выросли в Западной Европе. Мне кажется, что Центральную Европу используются в качестве козла отпущения, чтобы скрыть наши собственные недостатки и нашу неспособность возродить европейский проект ".

Тем временем Брюссель решил больше не закрывать глаза на нарушения общих правил и норм. Бюджет ЕС будет расчитан так, чтобы поощрять хороше поведение. Из-за этого некоторым восточноевропейским членам может уменьшится финансовая поддержка. Они уже громко протестуют, и большая борьба гарантирована».

Но предсказания — пустое занятие, поэтому ожидайте неожиданного. С уверенностью можно сказать, что мы будем освещать и анализировать для вас важнейшие события из столицы европейской политики».