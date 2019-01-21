Каир: любовь и голуби

В столице Египта Каире проходит выставка голубей. Здесь представлены разные виды этих птиц, в том числе очень редкие и дорогие. Всевозможных призов и наград не предвидится. На это мероприятие собираются истинные ценители голубиной красоты. Хозяева демонстрируют своих пернатых питомцев и смотрят на других голубей. Разведение голубей - давнее и популярное хобби в Египте. В стране пирамид множество огромных голубятен. Дело в том, что голубей в разводят не только для красоты, но и для употребления в пищу.