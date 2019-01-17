Las Luminarias: праздник очищения огнем

Каждый год накануне праздника святого Антония - покровителя животных - в испанском городке Сан-Бартоломе-де-Пинарес к северо-западу от Мадрида проходит фестиваль Las Luminarias. В ходе красочной ночной церемонии всадники и их скакуны прыгают через костёр. Цель действа - очистить животных и снискать им покровительство святого на будущий год. Этой традиции уже 500 лет. В этом году в церемонии 16 января приняли участие более 120 лошадей и их хозяев, ну а после для всех собравшихся наступило время сангрии, вкусных яств и танцев при свете костров. На критику ассоциаций по защите прав животных, организаторы отвечают, что всех четвероногих участников проверяют ветеринары. Более того, скакуны не обжигаются потому, что пот пропитывает волос, а гриву заботливые хозяева заплетают так, чтобы до нее не дотянулись языки пламени.