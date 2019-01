"Золотой глобус": к церемонии готовы

Фаворитом в этом году некоторые кинокритики считают мелодраму Брэдли Купера "Звезда родилась" (A Star is Born, 2018), где снялись Леди Гага и сам Купер, а также американо-британскую ленту "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody, 2018) режиссера Брайана Сингера.

Наиболее предпочтительные шансы на получение награды в номинации "Лучший иностранный фильм", по мнению кинокритиков, - у драмы "Рома" Альфонсо Куарона. Конкуренцию ему составляют ливано-американский фильм "Капернаум" (Capernaum, 2018), бельгийско-нидерландская драма "Девочка" (Girl, 2018), немецкая лента "Не оглядывайся" (Never Look Away, 2018) и японская картина "Воришки" (Shoplifters, 2018).