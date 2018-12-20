Kakao Talk не пройдет!

Десятки тысяч южнокорейских таксистов приняли в четверг участие в общенациональной забастовке, создав огромные пробки и парализовав движение в Сеуле. До 50 000 человек в специальных головных повязках и с баннерами в руках собрались возле здания парламента, призывая раз и навсегда запретить каршеринг через самое популярное в Южной Корее приложение KakaoTalk. Собравшиеся заявляли, что этот аналог Uber грозит лишить их работы и средств к существованию. На прошлой неделе 57-летний таксист покончил жизнь самоубийством около здания парламента, облив себя бензином и чиркнув спичкой, и KakaoTalk пришлось отложить запуск нового сервиса. Власти Сеула мобилизовали 9000 полицейских и спецназовцев на охрану правопорядка. Надо сказать, что в 2015 году американский гигант Uber был вынужден закрыть свой сервис каршеринга на фоне массовых акций протеста.