"Желтые жилеты" в Брюсселе

"Желтые жилеты" теперь не только во Франции, но в Бельгии. Накануне участники движения блокировали Брюссель. Они настаивали на снижении цен на топливо и требовали отправить в отставку премьер-министра и правительство.

Манифестанты выложили на дороги бетонные блоки и куски арматуры, а также блокировали несколько улиц, маршируя по кругу по пешеходным переходам. По словам участников акции, большая часть людей собралась по призывам в социальных сетях.

Для разгона демонстрации полиция применила водометы. Задержаны были около 60 человек.