Две бывшие американские гимнастки — сестры Таша и Джордан Швикерт - обратились в суд Лос-Анджелеса с гражданскими исками против Федерации спортивной гимнастики США, экс-врача сборной Ларри Нассара и Олимпийского комитета страны. Сестры обвиняют Нассара в сексуальном насилии.
Новые обвинения по делу врача-насильника
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Новые обвинения по делу врача-насильника
"Нам было очень трудно принять решение", — говорит Джордан. "Но я горжусь тем, что сегодня вместе с сестрой смогла присоединиться к другим гимнасткам, чтобы привлечь эти организации к ответственности и гарантировать, чтобы другой Ларри Нассар больше никогда не появился".
Сестры называют себя жертвами врача и заявляют, что были направлены к нему на лечение несмотря на то, что сборная получала жалобы от других гимнасток.
Ларри Нассар в феврале этого года был приговорен к 125 годам тюремного заключения. В сексуальном насилии его обвинили свыше 200 спортсменок.