Новые обвинения по делу врача-насильника

Две бывшие американские гимнастки — сестры Таша и Джордан Швикерт - обратились в суд Лос-Анджелеса с гражданскими исками против Федерации спортивной гимнастики США, экс-врача сборной Ларри Нассара и Олимпийского комитета страны. Сестры обвиняют Нассара в сексуальном насилии.

"Нам было очень трудно принять решение", — говорит Джордан. "Но я горжусь тем, что сегодня вместе с сестрой смогла присоединиться к другим гимнасткам, чтобы привлечь эти организации к ответственности и гарантировать, чтобы другой Ларри Нассар больше никогда не появился".