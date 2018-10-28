В Германии арестованы активисты-экологи

Около 100 активистов-экологов были взяты под стражу 28 октября во время протестов против вырубки Хамбахского леса в ФРГ. Манифестанты заблокировали участок железной дороги по которому идет доставка на электростанцию бурого угля. Активисты выступают не только против вырубки леса. Они требуют отказаться от угольных электростанций. Энергетическая компания Электростанции Северного Рейна-Вестфалии (RWE) намерена вырубить значительную часть леса Хамбах, чтобы добывать больше бурого угля. От его поставок зависит 15% спроса на электричество в регионе, необходимого в том числе и для расположенных здесь заводов по переработке нефти. Но для экологов лес - это защита от климатических изменений.