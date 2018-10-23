Беженцев не пускают в Хорватию

В Боснии и Герцоговине несколько десятков мигрантов, среди которых и малолетние дети, потребовали пропустить их в соседнюю Хорватию. Они прошли около 15 км от ближайшего центра по размещению беженцев пешком, и были остановлены в километре от границы между двумя балканскими странами, где провели ночь под открытым небом. Беженцы требуют пропуска в страну-член ЕС для дальнейшего продвижения на Запад. Этой акцией мигранты хотят привлечь внимание общественности к своему бедственному положению. По их словам, границы остаются закрытыми для людей, спасающихся от войны и нищеты на Ближнем Востоке, в Африке и Азии.