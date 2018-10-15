Шанхай: гонки по вертикали
Порядка 1700 спортсменов и любителей острых ощущений из разных стран мира приняли участие в очередном "Вертикальном забеге". Он прошел в Шанхайском международном финансовом центре. Атлетам пришлось преодолеть 1460 ступенек, чтобы завершить гонку на 57 этаже небоскреба. Победителями стали - поляк Петр Лободзински (7мин. 45 сек) и австралийка Сьюзи Уолшем (9 мин. 16 сек). Финал соревнований состоится 2 декабря в Гонконге. Участникам предстоит добежать до 82 этажа Международного коммерческого центра.