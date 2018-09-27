Тюлень "избил" туриста осьминогом

Тюлень решил сделать "подарок" туристам, которые отправились в путешествие на каяках недалеко от новозеландского города Каикура, правда, сюрприз получился неприятный. Вынырнув из воды, животное бросило в одного из мужчин осьминога и тут же скрылось в океане.

"Это произошло в обеденное время. Рядом с нами начали плавать тюлени. Мы думали, что они просто решили освежиться, но, очевидно, на самом деле они искали еду", - говорит студент Тайо Масуда, который как раз и снял на камеру это происшествие.