Португальские таксисты будут стоять до конца

Ночевать в своем автомобиле, припаркованном посередине транспортных артерий крупнейших городов - такую тактику выбрали португальские таксисты. Вот уже 6 дней, по данным отраслевых профсоюзов, более 1500 человек блокируют центр Лиссабона, несколько сотен участвуют в забастовке в Порту и Фару.