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Макрон тайно помогал компании Uber?

Президент Франции Эммануэль Макрон (слева) и генеральный директор Uber Дара Хосровшахи на саммите «Технологии во благо» в Париже, среда, 15 мая 2019 г.
Президент Франции Эммануэль Макрон (слева) и генеральный директор Uber Дара Хосровшахи на саммите «Технологии во благо» в Париже, среда, 15 мая 2019 г. Авторское право Bertrand Guay/Copyright 2019 The AP. All rights reserved
 Кнарик Хачатрян

Окончательный отчет французского парламентского комитета по расследованию файлов Uber, опубликованный во вторник, указывает на «непрозрачные» и «привилегированные» отношения президента Эммануэля Макрона с американской платформой.

Согласно отчету, «конфиденциальность и интенсивность контактов между Uber, Эммануэлем Макроном и его кабинетом министров свидетельствуют о непрозрачных, но привилегированных отношениях», в том числе с момента его вступления на пост президента республики.

Во вступлении к отчету говорится, что «американской компании удалось несправедливо конкурировать с такси, игнорируя все юридические требования и активно лоббируя лиц, принимающих решения».

12 членов комиссии по расследованию одобрили окончательный отчет, 11 воздержались. 

Комитет по расследованию, созданный шесть месяцев назад, заслушал 120 человек, в том числе двух бывших премьер-министров Франции Бернара Казнева и Мануэля Вальса, а также бывших руководителей Uber, в попытке выявить факты имевшие место в период с 2014 по 2017 год.

Дело было спровоцировано раскрытием файлов Uber, то есть утечкой 124 000 внутренних документов, собранных Марком Макганном, бывшим лоббистом Uber, и переданных британской газете The Guardian.

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