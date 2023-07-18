Макрон тайно помогал компании Uber?

Окончательный отчет французского парламентского комитета по расследованию файлов Uber, опубликованный во вторник, указывает на «непрозрачные» и «привилегированные» отношения президента Эммануэля Макрона с американской платформой.

Согласно отчету, «конфиденциальность и интенсивность контактов между Uber, Эммануэлем Макроном и его кабинетом министров свидетельствуют о непрозрачных, но привилегированных отношениях», в том числе с момента его вступления на пост президента республики.

Во вступлении к отчету говорится, что «американской компании удалось несправедливо конкурировать с такси, игнорируя все юридические требования и активно лоббируя лиц, принимающих решения».

12 членов комиссии по расследованию одобрили окончательный отчет, 11 воздержались.

Комитет по расследованию, созданный шесть месяцев назад, заслушал 120 человек, в том числе двух бывших премьер-министров Франции Бернара Казнева и Мануэля Вальса, а также бывших руководителей Uber, в попытке выявить факты имевшие место в период с 2014 по 2017 год.

Дело было спровоцировано раскрытием файлов Uber, то есть утечкой 124 000 внутренних документов, собранных Марком Макганном, бывшим лоббистом Uber, и переданных британской газете The Guardian.