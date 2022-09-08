Министр культуры Украины обвиняет Россию в культурном геноциде

Министр культуры Украины обвинил Россию в том, что он назвал "культурным геноцидом" в своей стране. В интервью Euronews Александр Ткаченко сообщил, что с начала вторжения России в Украину было уничтожено или повреждено более 500 объектов культурного наследия. По словам Ткаченко, 160 украинских церквей и по меньшей мере два музея стали объектами преднамеренного нападения только потому, что они представляют собой особую культурную идентичность Украины.

Александр Ткаченко, министр культуры Украины: "По моему убеждению, это точно геноцид. Дело не только в людях, я имею в виду человеческие жизни и территорию. Это также касается нашей идентичности, которая представляет наше культурное наследие, наш язык, историю. Поскольку Путин и его режим отрицают идентичность украинцев, они пытаются разрушить все, что связано с культурой".

По всей стране добровольцы присоединились к огромной работе по вывозу ценных артефактов из мест, которые, как считается, находятся под угрозой нападения. Министерство культуры заключило партнерское соглашение с компанией Uber, чтобы ускорить спасательную операцию. Американский технологический гигант разработал версию своего приложения для доставки специалистов туда, где они необходимы.

Генеральный директор компании сообщил Euronews, что микроавтобусы Uber бесплатно перевозят команды между местами эвакуации и хранилищами.

Дара Хосровшахи, гендиректор Uber: "Речь идет о национальной гордости. Речь идет об идентичности, об истории. Украинская культура — это глубокая культура, которая заслуживает защиты. Очевидно, что с самого начала основное внимание, и это было уместно, было сосредоточено на жизни людей и продовольствии. Но украинская история - это то, ради чего мы все должны объединиться, чтобы сохранить ее как можно лучше в этой трагической все еще продолжающейся войне".

В оккупированных частях Украины Москва различными способами пытается навязать местному населению русский язык и культуру. Для украинцев война - это не просто борьба за жизнь и территорию, это экзистенциальная битва за культурное выживание.