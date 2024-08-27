UBER оспаривает штраф

Штраф в 290 млн евро, наложенный на UBER в Нидерландах, компания считает несправедливым и намерена подать на апелляцию

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Uber отправлял данные без защиты в течение двух лет. Uber заявил, что подаст апелляцию на штраф, назвав его «несправедливым».

Uber был оштрафован на 290 миллионов евро Управлением по защите данных Нидерландов за отправку персональных данных европейских водителей такси в США без достаточных гарантий безопасности.

Нидерландские власти назвали это серьезным нарушением правил конфиденциальности ЕС: компания передавала информацию без защитных мер в течение двух лет. Это были фотографии и данные о местоположении, платежные реквизиты, документы, удостоверяющие личность, а в некоторых случаях также медицинская информация.

Алейд Вольфсен, председатель Управления по защите данных Нидерландов:

"Секретная служба в Америке может получить доступ к данным без надлежащей судебной защиты. В Европе или Нидерландах все по-другому, поэтому это нарушение. Вот почему так важно, чтобы эти данные оставались в пределах ЕС".

Uber со своей стороны заявил, что подаст апелляцию на штраф, назвав его неправильным и несправедливым. Компания утвержает, что правила конфиденциальности были недостаточно ясны.