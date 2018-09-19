Жизнь после "Аквариуса": Реворд из Нигерии

Как складываются судьбы пассажиров судна "Аквариус" после того, как они ступили на европейскую землю и, по выражению нашего героя, "получили шанс начать новую жизнь"? Репортаж нашего корреспондента.
Реворд Окох, проситель убежища из Нигерии:
“Видишь, там стоит парень? Именно оттуда я впервые увидел это место. Сразу вспомнился "Аквариус".
Аннлиз Боржес, Euronews:
"Ты часто о нём вспоминаешь?"
Реворд Окох:
"Да. Это же было началом новой жизни для нас. В тот момент, когда мы уже перестали на что-то надеяться, двери открылись. Такое не забывается".
Этот молодой человек их Нигерии по имени Реворд был последним пассажиром, сошедшим на берег с "Аквариуса". Тогда - три месяца назад - судно неправительственной организации оказалось в центре настоящего дипломатического скандала, который вызвал раскол между странами Евросоюза. Дать причал кораблю с сотнями мигрантов на борту отказалась Италия. Свои порты закрыла и Мальта. После нескольких дней мытарств 630 спасённых в Средиземном море мужчин, женщин, детей согласилась принять у себя Испания.
Сначала нашего героя высадили в Валенсии, а затем доставили в Бильбао. Там он подал запрос на предоставление убежища. На принятие решения по его статусу у властей может уйти до трёх лет. Реворда обеспечили скромным жильём, а небольшого пособия ему хватает на продукты питания и одежду. Единственное, что от него требуется - посещать уроки испанского языка. Они занимают всего три часа в день. Остаётся "слишком много свободного времени", сетует наш герой, называя одиночество своим "злейшим врагом".
Реворд Окох:
"Большую часть дня я провожу дома, совершенно один. Волей-неволей начинаешь скучать, в голову лезут мысли, воспоминания".
Аннлиз Боржес, Euronews:
"Какие воспоминания?"
Реворд Окох:
"О друге, которого я потерял. Его арестовали. Он умер в тюрьме в Ливии".
У каждого, кто был там - на борту "Аквариуса", - своя история, своя драма. Одни искали спасения от войны, другие - от нищеты. Теперь, кажется, худшее позади. Правда, реальность оказалась не столь радужной. Далеко не все их ожидания соответствуют действительности, с которой приходится сталкиваться в чужой стране.
Аннлиз Боржес, Euronews:
"Ты говорил что мечтал освоить профессию пилота. Теперь, когда ты оказался здесь, в Бильбао, стал ли ты хоть чуточку ближе к своей цели?"
Реворд Окох:
"Это всего лишь начало, первый шаг. Здесь больше возможностей, чем в Африке. Но это наверняка займёт очень много времени. Может быть, моя мечта и сбудется, я точно не знаю".