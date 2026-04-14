Видео. Папа Лев XIV совершает историческую мессу в залитой дождем базилике в Алжире

Этим событием началось 11-дневное турне по четырем африканским странам и были подчеркнуты усилия по укреплению отношений между христианами и мусульманами в стране с населением около 47 миллионов человек. Несмотря на дождь, понтифик обратился к духовенству и паломникам в базилике на вершине холма с видом на Средиземное море, призвав к миру и сосуществованию в условиях глобальной напряженности.

Папу Льва XIV встретил кардинал Жан-Поль Веско, архиепископ Алжира, который принял понтифика как хозяин визита и сопровождал его к ключевым религиозным и символическим местам, в том числе к базилике Богоматери Африки. Известный своей приверженностью межрелигиозному диалогу, Веско уже много лет выступает за сближение христианства и ислама.

Эта поездка имеет важное символическое значение, поскольку в Алжире насчитывается около 9 тысяч католиков, в основном иностранцев. Сама базилика считается местом межконфессиональных встреч, ее нередко посещают мусульмане. Лев связал свое послание с фигурой святого Августина, родившегося в этих краях и являющегося ключевой фигурой августинского ордена, к которому принадлежит понтифик.

Во вторник, 15 апреля, он отправится в Аннабу, древний Гиппон, где Августин служил почти 30 лет. Ватикан подчеркивает, что это турне призвано подчеркнуть растущую роль Африки в жизни всемирной Католической церкви.