Архивное фото: Стивен Питсенбаргер в костюме робота на сборе велоактивистов на площади Джастина Германа перед выходом на улицы Сан-Франциско, Калифорния, 31 октября 2008 года.
No Comment

Видео. Парад роботов на улицах Давоса

Последние обновления:

Во время проведения ежегодной конференции Всемирного экономического форума роботы устраивают парад на улицах самого швейцарского города Давоса.

Улицы Давоса превратились в живое технологическое шоу: во время проходящего Всемирного экономического форума на них вышла группа роботов, завораживая людей всех возрастов.

По улицам швейцарского Давоса прошёл парад роботов накануне Davos Tech Summit, технологического события, которое впервые пройдёт в начале июля.

Davos Tech Summit под названием «Touching Intelligence» состоится в июле и соберёт лидеров из промышленности, науки и политики, чтобы обсудить, как передовые роботы взаимодействуют с физическим миром.

