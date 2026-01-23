Видео. Парад роботов на улицах Давоса

Улицы Давоса превратились в живое технологическое шоу: во время проходящего Всемирного экономического форума на них вышла группа роботов, завораживая людей всех возрастов.

По улицам швейцарского Давоса прошёл парад роботов накануне Davos Tech Summit, технологического события, которое впервые пройдёт в начале июля.

Davos Tech Summit под названием «Touching Intelligence» состоится в июле и соберёт лидеров из промышленности, науки и политики, чтобы обсудить, как передовые роботы взаимодействуют с физическим миром.