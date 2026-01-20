Шторм принес сильный снегопад на Дальний Восток России
No Comment

Видео. На Камчатке дома откапывают из глубоких сугробов

Последние обновления:

Кадры показывают, как российские спасатели на Камчатке, на Дальнем Востоке России, недалеко от Японии, откапывают дома из-под глубоких сугробов.

Мощный циклон обрушился на Камчатский полуостров на Дальнем Востоке России, принеся сильный ветер и рекордный снегопад.

В региональной столице, Петропавловске-Камчатском, частично приостановлено движение общественного транспорта.

Автобусы заменили вездеходы, которые сейчас перевозят пассажиров по основным городским маршрутам.

Сход снега с крыш зданий привёл к гибели двух человек, сообщили власти в четверг, объявив режим чрезвычайной ситуации на фоне мощной метели, охватившей регион.

На кадрах видны огромные сугробы, доходящие до второго этажа зданий, и люди, пробивающие себе путь по дорогам, пока автомобили по обеим сторонам укрыты снегом.

Хотя сильные снегопады для Камчатки не редкость (полуостров на Дальнем Востоке России, тянущийся в сторону Японии), необычная интенсивность шторма частично парализовала крупнейший город региона.

