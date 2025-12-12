Видео. Конфликт Камбоджи и Таиланда загнал семьи в эвакуационный лагерь

В Камбодже фиксируется быстрый приток людей в новом лагере для перемещённых лиц Чонг Кал в провинции Оддар-Меантьи, куда семьи бегут от последних столкновений вдоль камбоджийско-таиландской границы. Лагерь создан в рамках экстренного реагирования правительства и продолжает принимать людей, переведённых из более ранних безопасных центров, расположенных ближе к линии фронта.

По сообщениям, Чонг Кал входит в число более чем ста эвакуационных пунктов, созданных в последние недели. Один крупный лагерь в рамках той же операции уже разместил несколько тысяч человек, и их число продолжает расти.

В Чонг Кале тесно. Пища, чистая вода и элементарное укрытие по-прежнему в дефиците. Команды на местах стараются улучшить состояние латрин, систему управления отходами и медицинские услуги, но темпы перемещения людей не позволяют успевать. Многие жители говорят, что боятся возвращаться домой, пока продолжаются обстрелы, а перемирие кажется ненадёжным.