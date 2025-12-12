Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Общий план: дым и огонь в многоквартирном доме в российском городе Твери
No Comment

Видео. Удар украинского дрона ранил семерых в Твери

Последние обновления:

Россия заявляет, что семь человек получили ранения, когда обломки дрона попали в жилой дом в Твери во время ночной атаки, о которой сообщалось в нескольких регионах.

Город Тверь расположен к северо-западу от Москвы, и местные власти сообщают, что на нижних этажах возник пожар, что вызвало эвакуацию в пункты временного размещения. В опубликованных в сети видео видны разбитые окна и дым, исходящий из здания.

Удар был частью того, что Минобороны России описывает как крупную ночную волну из примерно 90 беспилотников в нескольких регионах. Многие были перехвачены, но некоторые достигли целей далеко от границы, включая объекты в Ярославской области.

Полеты в крупных московских аэропортах были кратковременно нарушены. Ответственность за инцидент в Твери Украиной не подтверждена, и некоторые детали остаются неясными, поскольку аварийные службы продолжают работу.

Избранное

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
Посмотреть все статьи о nocomment Посмотреть все статьи о musica Посмотреть все статьи о taste
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА