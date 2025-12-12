Видео. Удар украинского дрона ранил семерых в Твери

Город Тверь расположен к северо-западу от Москвы, и местные власти сообщают, что на нижних этажах возник пожар, что вызвало эвакуацию в пункты временного размещения. В опубликованных в сети видео видны разбитые окна и дым, исходящий из здания.

Удар был частью того, что Минобороны России описывает как крупную ночную волну из примерно 90 беспилотников в нескольких регионах. Многие были перехвачены, но некоторые достигли целей далеко от границы, включая объекты в Ярославской области.

Полеты в крупных московских аэропортах были кратковременно нарушены. Ответственность за инцидент в Твери Украиной не подтверждена, и некоторые детали остаются неясными, поскольку аварийные службы продолжают работу.