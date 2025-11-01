Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Хайди Клум на своей 24-й ежегодной хэллоуинской вечеринке в отеле Hard Rock Hotel New York
No Comment

Видео. Знаменитости в жутких костюмах на хэллоуинской вечеринке Хайди Клум

Последние обновления:

Супермодель Хайди Клум на ежегодной хэллоуинской вечеринке в Нью-Йорке предстала Медузой: зелёная чешуя и венец из змей, а ее супруг был в образе окаменевшего человека.

Всемирно известные звезды пришли в эффектных костюмах на знаменитую хэллоуинскую вечеринку Хайди Клум в Нью-Йорке.

Супермодель, известная своими экстравагантными образами, превратилась в Медузу с зеленой чешуей и короной из извивающихся змей, а ее муж Том Каулитц предстал в образе человека, превращенного в камень.

Среди других гостей были Даррен Крисс в образе Шрека, Мэй Маск в образе Круэллы де Виль и Ариана Мэдикс в образе Леди Гаги.

Сама Клум потратила 10 часов на подготовку образа, в очередной раз подтвердив звание королевы Хэллоуина.

Избранное

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
Посмотреть все статьи о nocomment Посмотреть все статьи о europe-today Посмотреть все статьи о the-ring Посмотреть все статьи о the-cube Посмотреть все статьи о europe-in-motion Посмотреть все статьи о 12-minutes-with
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА