Видео. Знаменитости в жутких костюмах на хэллоуинской вечеринке Хайди Клум

Всемирно известные звезды пришли в эффектных костюмах на знаменитую хэллоуинскую вечеринку Хайди Клум в Нью-Йорке.
Супермодель, известная своими экстравагантными образами, превратилась в Медузу с зеленой чешуей и короной из извивающихся змей, а ее муж Том Каулитц предстал в образе человека, превращенного в камень.
Среди других гостей были Даррен Крисс в образе Шрека, Мэй Маск в образе Круэллы де Виль и Ариана Мэдикс в образе Леди Гаги.
Сама Клум потратила 10 часов на подготовку образа, в очередной раз подтвердив звание королевы Хэллоуина.