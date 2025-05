Видео. Фанаты отметили "День Звёздных войн" в Сантьяго

Праздник, созданный фанатами, родился из игры слов на знаменитую фразу May the Force be with you ("Да пребудет с тобой Сила") переосмысленную как May the fourth be with you("Да пребудет с тобой Четвёртое Мая").

Мероприятие Expo Yoda в парке Араукано собрало толпы людей всех возрастов, многие из которых были одеты в костюмы персонажей из саги.

Праздник с бесплатным входом включал в себя тренировки по владению световым мечом для детей, конкурсы косплея, тематические выставки, живую музыку и торговые ряды для коллекционеров.

В других местах столицы Чили празднования продолжились в Cantina Nowa, заведении в стиле "Звёздных войн", где посетители наслаждались боями на световых мечах и живыми выступлениями в истинно галактическом духе.