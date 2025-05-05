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Фанат Звездных Войн, одетый как Хера Синдулла, посещает выставку под названием «ЭКСПО Йода» в Сантьяго, Чили, в субботу, 3 мая 2025 года
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Видео. Фанаты отметили "День Звёздных войн" в Сантьяго

В воскресенье в Сантьяго ощущалось "присутствие Силы": фанаты легендарной киносаги собрались, чтобы отпраздновать 4 мая "День Звездных войн"

Праздник, созданный фанатами, родился из игры слов на знаменитую фразу May the Force be with you ("Да пребудет с тобой Сила") переосмысленную как May the fourth be with you("Да пребудет с тобой Четвёртое Мая").

Мероприятие Expo Yoda в парке Араукано собрало толпы людей всех возрастов, многие из которых были одеты в костюмы персонажей из саги.

Праздник с бесплатным входом включал в себя тренировки по владению световым мечом для детей, конкурсы косплея, тематические выставки, живую музыку и торговые ряды для коллекционеров.

В других местах столицы Чили празднования продолжились в Cantina Nowa, заведении в стиле "Звёздных войн", где посетители наслаждались боями на световых мечах и живыми выступлениями в истинно галактическом духе.

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