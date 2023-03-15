В Японии официально объявили о начале сезона цветения сакуры в Токио. Это произошло на 10 дней раньше обычного, что связано, как объясняют метеорологи, с мягкой и не по сезону теплой весной.

Сезон цветения сакуры в Японии с нетерпением ждут как местные жители, так и гости страны, объявление о его начале в Токио транслировалось в прямом эфире по телевидению, и было передано с пометкой "срочно" всеми местными информагенствами.

Сезон объявляется открытым после осмотра вишневого дерева в храме Ясукуни в Токио, откуда и обращается к гражданам официальный представитель Японского метеорологического агентства.

Цветение длится всего около недели.