Людей выбрасывало из кресел: что произошло на рейсе Сидней-Окленд?

Этот инцидент стал ярким напоминанием о том, почему во время полета необходимо пристегиваться ремнем безопасности.

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Пока официальные лица выясняют, что вызвало "сильную тряску" перед внезапным "нырянием" самолета, следовавшего из Австралии в Новую Зеландию, один из пассажиров рассказал о безумной поездке: людей без ремней безопасности выбросило из кресел, а некоторых подбросило до потолка.

По меньшей мере 50 человек пострадали в понедельник в результате того, что чилийская авиакомпания LATAM Airlines назвала "сильным движением" в самолете, следовавшем из Сиднея в Окленд, Новая Зеландия.

Самолет Boeing 787-9 Dreamliner позже приземлился в аэропорту Окленда, как и планировалось, и должен был продолжить полет в Сантьяго, Чили.

"Самолет без предупреждения просто провалился. Я имею в виду, что он именно провалился, по сравнению с тем, что я когда-либо испытывал при незначительной турбулентности. Людей выбрасывало из кресел, они ударялись о потолок, их выбрасывало в проходы", - рассказал пассажир Брайан Джокат в интервью австралийскому телеканалу ABC во вторник.

"Некоторые пластиковые панели потолка были сломаны из-за того, что людей подбрасывало вверх и они пробивали их. Несколько человек получили травмы головы, у них текла кровь".

Что привело к "провалу" самолета?

В заявлении авиакомпании LATAM Airlines говорится, что во время полета произошло "техническое событие, которое вызвало сильное движение". В более позднем заявлении авиакомпания сообщила, что самолет "испытал сильную тряску во время полета, причина которой в настоящее время расследуется".

Авиакомпания заявила, что сотрудничает с официальными лицами в расследовании произошедшего.

По прилете в Окленд пассажиров встретили парамедики и более 10 машин скорой помощи.

По словам представителя скорой помощи, около 50 человек получили в основном легкие травмы, 13 были госпитализированы.

LATAM заявила, что большинство из этих 13 человек были вскоре выписаны, и только одному пассажиру и одному члену экипажа потребовалась дополнительная помощь, "но без угрозы для жизни".

Пассажиры, не пристегнутые ремнями безопасности, "отскакивали от потолка".

Пассажиры рассказали, что несколько человек не были пристегнуты ремнями безопасности, когда рейс LA800 внезапно снизился.

"Если вы были на своем месте, вас подбросило прямо к потолку и вы отскакивали от него. Я оказался одним из тех счастливчиков, кто был пристегнут во время этого инцидента", - рассказал Джокат в интервью ABC.

По его словам, он внезапно проснулся во время падения и обнаружил пассажира, который находился рядом с ним, "на потолке самолета".

Авиакомпания заявила, что "сожалеет о неудобствах и травмах, которые эта ситуация могла причинить ее пассажирам, и вновь заявляет о своей приверженности безопасности как приоритету в рамках своих операционных стандартов".