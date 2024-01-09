После инцидента в небе над Портлендом ряд авиакомпаний приостановили полёты Boeing 737 Max 9 и отправили весь свой парк на техосмотр.

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В пятницу Boeing 737 Max 9 авиакомпании Alaska Airlines вылетел из Портленда в Онтарио (США). Через семь минут после взлёта у самолёта отвалилась дверь аварийного выхода.

В салоне произошла разгерметизация, выпали кислородные маски. Чудом никто из 171 пассажира и шести членов экипажа не пострадал. Борт совершил экстренную посадку.

Спустя несколько часов после этого ужасающего инцидента Alaska Airlines объявила, что поставит весь свой парк из 65 самолётов Max 9 на техосмотр.

Но какова причина ЧП, и можно ли быть уверенным, что подобное не повторится?

Откуда взялась неисправность?

В воскресенье следователи заявили, что нашли часть фюзеляжа, которая отлетела от авиалайнера, и надеются, что это поможет пролить свет на произошедшее.

Зияющая дыра открылась как раз в том месте, где обычно крепится "заглушка", закрывающая запасной выход, которым не пользуются. Такие заглушки установлены на большинстве самолётов Boeing 737 Max 9.

Федеральное управление гражданской авиации США временно приостановило эксплуатацию этих моделей до тех пор, пока специалисты не проверят, надлежащим ли образом закреплены на лайнерах дверные заглушки.

Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) начал расследование, которое, вероятно, продлится несколько месяцев.

Федеральный чиновник также сообщил, что самолёт Alaska Airlines Max 9 не будет летать на Гавайи после трёх инцидентов: на лайнерах во время рейса загоралась сигнальная лампочка, которая могла указывать на проблемы с герметичностью салона.

По словам председателя NTSB Дженнифер Хоменди, Alaska Airlines самолёты этой модели пока не будут совершать длительные полёты над водой, чтобы они "могли быстро вернуться в аэропорт", если предупреждающая о сбоях лампочка загорится снова.

Однако Хоменди предупредила, что индикатор давления, возможно, вовсе не имеет отношения к тому, что произошло в пятницу.

Авиакомпании отправляют лайнеры на техосмотр

Alaska Airlines направила весь свой парк из 65 самолётов Max 9 на проверку итехническое обслуживание.

Компания заявила, что отменила 170 рейсов в воскресенье, это затронуло 25 000 пассажиров. В понедельник не выполнялось порядка 20% рейсов авиаперевозчика: отменено 139 рейсов, согласно данным сайта отслеживания полётов FlightAware).

United Airlines прекратила эксплуатацию всех имеющихся у него 79 самолётов Max 9 и пытается "прояснить, как должен проходить процесс проверки и каковы требования безопасности".

Эту модель используют ещё шесть авиаперевозчиков разных стран: панамская Copa Airlines, Aeromexico, Turkish airlines, Icelandair, flydubai и казахстанская SCAT Airlines, по данным авиационной службы Cirium.

Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) изначально тоже приняло решение о снятии с рейсов этих лайнеров. Но там заявили, что ни одна авиакомпания ЕС в настоящее время не использует их в той же конфигурации, что и пострадавший рейс Alaska Airlines, поэтому экплуатацию не прекратили.

Насколько безопасны самолёты Boeing 737?

Федеральные чиновники и представители авиакомпаний регулярно говорят о высоком уровне безопасности авиаперевозок.

Последняя авиакатастрофа со смертельным исходом относится к 2009 году, когда самолёт компании Colgan Air, выполнявший рейс для Continental, разбился недалеко от Буффало, штат Нью-Йорк, в результате чего погибли все 49 человек, находившиеся на борту, и один на земле.

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Однако резкое увеличение числа столкновений самолетов в аэропортах США в прошлом году заставило Федеральное управление гражданской авиации (FAA) созвать "саммит по безопасности", на котором чиновники призвали авиакомпании и пилотов выполнять работу особенно аккуратно и выверенно.

Инцидент в Портленде вновь поставил ребром вопрос о безопасности Boeing Max, который является новейшей версией легендарного 737.

В эксплуатации находятся две версии: Max 8 и Max 9.

Регуляторы по всему миру почти на два года приостановили эксплуатацию самолётов Max 8 после крушения рейса Lion Air в Индонезии в 2018 году и катастрофы Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines под Аддис-Абебой в 2019 году.

Дыра на месте запасной двери самолёта рейса авиакомпании Alaska Airlines, экстренно посаженного в Портленде AP/National Transportation Safety Board

Boeing внёс изменения в автоматизированную систему управления полётами, сбои в которой стали причиной авиакатастроф.

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В прошлом году Управление гражданской авиации США предупредило пилотов о том, что необходимо ограничить использование противообледенительной системы на лайнерах Max в сухих погодных условиях из-за риска перегрева воздухосборников двигателей: в этом случае части корпуса могут оторваться в воздухе.

А в декабре Boeing велел авиакомпаниям проверить в своих самолётах рули направления, а именно, должным ли образом в них закреплены болты.

Однако эти проблемы не имеют отношения к пятничному ЧП. По мнению многочисленных экспертов, подобное происходит крайне редко при авиаперевозках.

Энтони Брикхаус, профессор аэрокосмической безопасности в Embry-Riddle Aeronautical University, считает, что пока слишком рано говорить о том, связано ли это с проблемой Max 9s или с конкретным рейсом.

По словам Брикхауса, пассажиры должны быть уверены в том, что регулирующие органы и авиакомпании проверили все свои самолёты Max 9 на соответствие критериям безопасности и отслеживают сроки их службы, прежде чем эти лайнеры вернутся к полётам.

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Он назвал большим везением то, что дверь у борта Alaska Airlines оторвалась лишь через несколько минут после взлёта, когда все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности.

Однако, по его словам, это не означает, что пассажиры должны бояться покидать свои места, когда на борту отключают сигнал "пристегните ремени", поскольку вероятность того, что у авиалайнеров может оторваться часть фюзеляжа и образоваться отверстие, крайне мала.

Компания Boeing выступила с кратким заявлением, в котором говорится: "Мы глубоко сожалеем о том, что это событие оказало влияние на наших клиентов и пассажиров".

Руководство отметило, что поддерживает решение FAA о необходимости срочной технической проверки. На запрос об интервью в компании ответили отказом.