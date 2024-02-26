Ryanair повысит цены на билеты из-за проблем с поставками Boeing

Авиакомпания Ryanair заявила, что ей придется повысить цены и сократить количество рейсов летом, так как Boeing задерживает поставки 57 самолетов 737 Max.

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Летний отпуск в этом году может оказаться дороже. Ирландский бюджетный перевозчик Ryanair заявил, что тарифы будут выше из-за задержки поставок новых самолетов Boeing 737 Max.

По словам главного исполнительного директора компании Мишеля О'Лири, это означает, что Ryanair сможет перевезти меньше пассажиров. Он также отметил, что тарифы на все рейсы вырастут из-за проблем с другим поставщиком самолетов.

На брифинге в штаб-квартире авиаперевозчика в Дублине он объявил, что цены вырастут примерно на 10%. Причина — задержка с поставками 57 самолетов B737 Max. Они должны были прибыть к марту, но в итоге прибудут только к лету, причем лишь 40-45 из них.

Ранее Boeing столкнулся с пристальным вниманием после инцидента в начале этого года, когда часть фюзеляжа самолета 737 Max 9 вылетела во время рейса Alaska Airlines. Усиление контроля качества на авиастроительном предприятии привело к замедлению производства и сроков поставки.

По словам Мишеля О'Лири, летнее расписание Ryanair было составлено с учетом получения от Boeing не менее 50 новых самолетов. Если к концу марта перевозчик получит лишь 40 бортов, количество рейсов придется сократить — вероятно, до 200 миллионов пассажиров к концу марта 2025 года.

Самыми загруженными маршрутами Ryanair в 2023 году были Рим — Катания, Рим — Палермо и Рим — Лондон.

"Мы составляем наш бюджет, исходя из роста тарифов на 5-10%, что кажется мне вполне разумным, — сказал Мишель О'Лири. — Он может быть выше этого, может быть ниже этого, мы не знаем".

Представитель Boeing ответил на комментарии Ryanair: "Мы сообщаем клиентам, что некоторые графики поставок могут измениться, так как нам требуется время, чтобы убедиться, что каждый поставляемый нами самолет высокого качества и отвечает всем требованиям клиентов и регулирующих органов. Мы глубоко сожалеем о том, что это повлияло на нашего ценного клиента Ryanair. Мы работаем над решением их проблем и принимаем меры по разработке комплексного плана по повышению качества и эффективности поставок самолетов 737".

Мишель О'Лири также предсказал, что этим летом в Европе будет "более высокая стоимость авиабилетов".

Проблемы с двигателями Pratt & Whitney на самолетах Airbus A320 приведут к тому, что некоторые из них будут отложены в авиакомпаниях, включая Wizz Air и Lufthansa.

"Короткомагистральные перевозки в ЕС, которые выполняются лишь на 90% по сравнению с доковидным периодом, будут ограничены в течение всего лета. Большая часть Европы — это рынок A320 и Airbus", — сказал глава Ryanair.