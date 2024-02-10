Отправляясь кататься на лыжах, убедитесь в наличии снега: где в Европе он самый лучший?

По оценкам специалистов, около 24 процентов горнолыжных курортов в Европе закрыты из-за более высоких, чем в среднем, температур, но в феврале еще есть шанс получить свою порцию снега

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Февральские дни почти всегда гарантируют отличное катание любителям горнолыжного спорта, но в этом году найти снег в Европе может быть значительно сложнее.

Вместо привычных снегопадов на многочисленных курортах континента, семьи, отправляющиеся в горы во время школьных каникул, рискуют столкнуться с трудными условиями.

Нынешня январь стал самым жарким за всю историю наблюдений. На юге Испании температура воздуха превысила 30 градусов Цельсия - невиданная жара для этого времени года.

В конце месяца около 28 процентов горнолыжных курортов в Испании, Франции и Швейцарии были закрыты.

По данным Skiresort.info, сейчас эта цифра снизилась до 24 процентов, но это все равно очень много.

Какие страны пострадали больше всего, а куда еще можно поехать?

В Альпах - на территории Франции, Швейцарии, Италии, Лихтенштейне, Германии, Австрии и Словении - за последние полвека снежная шапка уменьшалась на 5,6 процента в год.

Таковы данные исследования, проведенного Университетом Падуи и Институтом атмосферных наук и климата в Болонье.

Однако для тех, кто хочет покататься на лыжах, еще не все потеряно - вот как выглядит ситуация на популярных европейских курортах сейчас.

Франция

Во Франции на ряде горнолыжных курортов, особенно в Пиренеях, в этом году установилась необычно теплая погода, что привело к недостатку снега.

И синоптики говорят, что он вряд ли успеет выпасть до начала февральских каникул.

Однако не все так плохо.

Обильные снегопады в начале сезона оставили в некоторых районах страны солидный снежный покров, высота которого в районе Лез-Арка достигает 4,2 метра.

Обширный район Трех Долин также объявил, что 95 процентов его трасс останутся открытыми в обозримом будущем.

Зима в Швейцарии Jean-Christophe Bott/AP/File

Швейцария

В Швейцарии, известной своими роскошными и высококласснными курортами, многим пришлось закрыться.

В январе в Верхней Морьен (Савойя) на высоте около 1800 метров была зафиксирована температура 8°C, что очень беспокоит специалистов по климату.

Тем не менее, этот регион по-прежнему является надежным местом для лыжных прогулок в феврале.

Как и на многих других высокогорных курортах, лыжники не страдают от недостатка снега, если тщательно выбирают трассы. Несмотря на порывистые ветры, условия становятся лучше, чем выше вы поднимаетесь.

В Лааксе зафиксирован самый глубокий снег в стране - более 3,5 метров. Вербье и Четыре Долины также утверждают, что около 95 процентов их трасс остаются открытыми.

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Восточная Европа

Если сомневаетесь, отправляйтесь в Восточную Европу, где, по сообщениям, хорошие условия на больших высотах. На большей части региона выпало очень мало снега, но зима здесб более холодная, чем в Альпах, поэтому выпавший снег, скорее всего, останется.

В Словакии и Болгарии курорты Ясна и Боровец объявили, что большинство их трасс открыты и имеют идеальные условия.

А вот Банско в Болгарии стоит избегать - в настоящее время только половина его трасс пригодна для катания.

Ясна, Словакия Gabriele Facciotti/The AP

Австрия

В Австрии подавляющее большинство курортов по-прежнему открыты, поскольку температура не была слишком высокой по сравнению с другими регионами.

В то время как на некоторых австрийских курортах в начале февраля стояла преимущественно теплая солнечная погода, на курортах, расположенных на больших высотах, по данным In the Snow, выпал свежий снег.

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Кицштайнхорн на западе страны подтвердил, что высота снежного покрова составила около 25 см.

Италия

Хотя базы в итальянских Доломитовых Альпах тоже пострадали, подавляющее большинство трасс по-прежнему доступны. Температура выше 10 градусов Цельсия вызывает опасения, но 75 процентов курортов вокруг Соз-д'Улькса и Сестриере все еще открыты.

Соз-д'Улькс Goran Backman via UnSplash

Скандинавия

В Скандинавии проблемы вызывают не высокие температуры, а штормовые ветры, которые обрушились в основном на норвежские курорты, вынудив некоторые из них закрыться.

С наступлением недели погода немного успокоилась, а это значит, что на большей части северного европейского региона лежит снег отличного качества, а в Воссе на западе Норвегии глубина снежного покрова достигает 2 метров.

Почему бы не подумать о Шотландии?

Возможно, Шотландия - не первое направление, о котором многие подумают, отправляясь в лыжную поездку, но она становится все более привлекательной.

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В январе впервые в этом сезоне все пять горнолыжных центров страны работали одновременно. Однако недолго: вскоре их пришлось закрыть из-за сильных штормов и рекордно высоких температур.

Сейчас ситуация немного улучшилась, но мы советуем проверить наличие снега, прежде чем отправляться в путешествие.