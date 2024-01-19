Снегопады в Европе: пробки и ДТП на дорогах

By Euronews

Францию и Бельгию засыпало снегом. Температура воздуха опустилась ниже нуля. В Брюсселе толщина снежного покрова составила 11 сантиметров.

РЕКЛАМА

В Европу снова пришли холода. На дорогах из-за снегопадов и гололедицы возникли пробки и возросло число дорожно-транспортных происшествий. На большей части территории Франции действует желтый уровень погодной опасности. В нескольких регионах на севере страны - оранжевый.

В Париже, Лилле, Лионе и других городах, температура воздуха опустилась ниже нуля.

Настоящая зима в Бельгии. В нескольких районах королевства прошли снегопады. По данным метеорологов, самые сильные за последние одиннадцать лет. Толщина снежного покрова превысила одиннадцать сантиметров.

Из Брюсселя сообщают о перебоях в работе общественного транспорта. В юго-восточной Бельгии затруднено автомобильное движение. Трафику присвоен так называемый красный код. В то же время местные жители говорят, что наслаждаются зимним пейзажем.

В Норвегии снегопады и холода явления более привычные. Олимпийские чемпионы по пляжному волейболу КристиАн Сёрум и Андерс Мол устроили игру на одной из улиц Осло. Температура в столице Норвегии - минус 12 градусов Цельсия.