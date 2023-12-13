Париж назвали лучшим городом в мире для путешествий

Париж, Мадрид, Амстердам: в Европе расположены 63 из 100 лучших городов мира, говорится в новом исследовании Euromonitor International.

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В Европе расположены 63 из 100 лучших в мире городов для путешествий.

Индекс Top 100 City Destinations, составленный международной компанией Euromonitor International, сравнивает показатели туризма, устойчивости и экономической эффективности в мегаполисах по всему миру.

В рейтинге 2023 года, опубликованном на этой неделе, преобладают европейские города, а возглавляет список Париж во Франции.

В первую десятку также вошли Мадрид в Испании, Амстердам в Нидерландах, Берлин в Германии, Рим в Италии, Барселона в Испании и Лондон в Великобритании.

К ним присоединились всего три неевропейских города: Дубай в ОАЭ (2-е место), Токио в Японии (4-е место) — его первое появление в топ-10 — и Нью-Йорк в США (8-е место).

Как ранжируются города в индексе направлений?

Города ранжируются по 55 показателям в шести ключевых категориях, чтобы получить общий балл привлекательности.

Категории включают в себя экономические и деловые показатели, туристические показатели, туристическую инфраструктуру, туристическую политику и привлекательность, здоровье и безопасность, а также устойчивость.

Баллы начисляются за такие показатели, как туристический спрос, доступность, использование интеллектуальных технологий и природоохранные проекты.

Париж вновь занял первое место, так как в преддверии Олимпиады-2024 в городе постоянно происходят улучшения.

Лондон, занявший 10-е место, признан лучшим в мире по туристической инфраструктуре, а Берлин благодаря кампании "Off to B", направленной на развитие туризма в отдаленных районах города, занял 6-е место.

Какие города вошли в топ-20?

Европейские города продолжают доминировать в топ-20: Мюнхен (Германия) занял 12-е место, за ним следует Милан (Италия).

Дублин (Ирландия) занимает 15-е место после запуска первой в стране 3D-карты города, Вена (Австрия) — 18-е, а Лиссабон (Португалия) — 20-е.

За пределами Европы Сингапур занял 11-е место, Сеул в Южной Корее — 14-е, Осака в Японии — 16-е, Гонконг — 17-е, а Лос-Анджелес (США) — 19-е.

Успех Европы обусловлен стремительной урбанизацией и широким распространением технологий, говорится в отчете. С ростом популярности удаленной работы высокоскоростной интернет, гибкий график и комфортная рабочая среда станут важными факторами в 2023 году.

Устойчивый туризм, включая развитые сети общественного транспорта и меры по борьбе с чрезмерным туризмом, также занимал важное место в повестке дня в этом году.

Вильнюс в Литве (92-е место) впервые вошел в топ-100 благодаря улучшению показателей туризма.