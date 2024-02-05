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Париж избавляется от внедорожников

Парижане поддержали инциативу мэра об увеличении тарифов на парковку для внедорожников
Парижане поддержали инциативу мэра об увеличении тарифов на парковку для внедорожников Авторское право Michel Euler/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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На воскресном голосовании большинство жителей французской столицы поддержало троекратное увеличение платы за парковку внедорожников.

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Тяжёлым автомобилям не место на улицах французской столицы. Так считают парижане, которые большинством голосов поддержали тройное увеличение платы за парковку внедорожников. За инициативу проголосовали 54,5% участников мини-референдума, который прошёл в воскресенье. 

Предложенный мэром Анн Идальго план нацелен на автомобили весом более 1,6 тонны. Если в мае Городской совет одобрит новые тарифы, то с сентября они составят 18 евро в час в центральных районах и 12 евро - в пригородах.

Шестичасовое пребывание на парковке в центре обойдётся в 225 евро (для небольших авто сумма в три раза меньше). 

Идальго таким образом надеется  улучшить качество воздуха в городе и сделать его более дружелюбным и безопасным для велосипедистов и пешеходов в преддверии Олимпийских игр, которые Париж примет у себя этим летом. Оппоненты критикуют новые меры, обвиняя мэра-социалиста в дискриминации и "экодиктатуре".

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