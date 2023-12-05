EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Мюнхенский аэропорт снова закрыт из-за непогоды

Самолет авиакомпании Lufthansa припаркован в заснеженном аэропорту Мюнхена, Германия, суббота, 2 декабря 2023 года.
Самолет авиакомпании Lufthansa припаркован в заснеженном аэропорту Мюнхена, Германия, суббота, 2 декабря 2023 года. Авторское право Karl-Josef Hildenbrand/dpa via AP
By Ruth Wright
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Один из пассажиров рассказал, что более девяти часов просидел на телефонной линии авиакомпании, пытаясь перебронировать свой рейс.

РЕКЛАМА

В аэропорту Мюнхена, втором по загруженности в Германии, продолжается хаос: во вторник часть рейсов отменена или задержана до полудня.

Накануне поздно вечером аэропорт выпустил уведомление: "Во вторник, 5.12. не будет взлетов и посадок с 6 утра до 12 дня. Причина - ледяной дождь в ночь с понедельника на вторник, который делает невозможным безопасное выполнение полетов".

Далее сообщалось, что полеты, возможно, будут возобновлены с полудня, после обработки взлетно-посадочных полос антиобледенителем.

Однако большинству пассажиров не стоит отправляться в путешествие сегодня: "Предположительно, большинство рейсов придется отменить и в течение оставшейся части дня по соображениям безопасности".

Аэропорт предупреждает пассажиров, чтобы они не ездили в аэропорт

Аэропорт предупредил пассажиров: если вы не получили подтверждения, что ваш рейс отправляется, оставайтесь дома.

Многие путешественники жалуются на обслуживание со стороны авиакомпаний. 

Похожая ситуация была в аэропорту Мюнхена в декабре прошлого года, когда из-за замерзшей взлетно-посадочной полосы были отменены 133 рейса.

Аэропорт Мюнхена: отмены рейсов не прекращаются

Аэропорт Мюнхена впервые закрылся в субботу после сильного снегопада. Перебои в работе продолжились в воскресенье и понедельник.

Из 840 рейсов, запланированных на понедельник, 230 были отменены.

Рождественский рынок в аэропорту также закрыт.

Некоторые пассажиры обратились в социальные сети с вопросом, почему аэропорт Мюнхена не может справиться с ледяным дождем и снегом, как другие аэропорты.

Что можно посоветовать пассажирам в аэропорту Мюнхена?

Аэропорт и авиакомпании советуют пассажирам проверять информацию о своих рейсах на сайтах и в приложениях авиакомпаний.

Аэропорт неоднократно обращался в Twitter к пассажирам с просьбой не ехать в аэропорт, пока они не получат подтверждение, что их рейс запланирован. Вчера в одном из твитов один из пользователей прокомментировал: "Первый раз идет снег?" Аэропорт ответил: "Да, впервые".

Авиакомпания Lufthansa, одна из основных авиакомпаний, использующих аэропорт, объяснила в понедельник, что ей "придется отменять часть рейсов и далее" из-за "замерзшего оборудования аэропорта и заснеженных транспортных средств".

Компания советует пассажирам "проверять статус своего рейса на сайте Lufthansa.com или в приложении Lufthansa перед поездкой в аэропорт".

Deutsche Bahn рекомендует воздержаться от поездок в Мюнхен и из него

Поездки на поездах также по-прежнему сильно страдают от непогоды.

Вчера с главного вокзала Мюнхена - Хауптбанхоф - отправилось всего несколько поездов дальнего следования.

Железнодорожный оператор Deutsche Bahn (DB) ранее посоветовал пассажирам отложить поездки как минимум до 5 декабря.

РЕКЛАМА

Каковы права пассажиров поездов?

Пассажиры, которые из-за непогоды вынуждены отложить поездку, запланированную на 2-4 декабря, могут использовать свой билет на более поздний срок.

Также можно воспользоваться другим маршрутом, отличным от забронированного, если он следует в тот же пункт назначения. При этом бронирование мест может быть отменено бесплатно.

Возврат денег возможен и в том случае, если пассажиры не могут совершить поездку в более поздний срок.

Для клиентов, желающих получить дополнительную информацию о текущей ситуации, открыта бесплатная горячая линия (08000-996633).

Какие еще железнодорожные услуги затронуты?

В Мюнхене непогода также повлияла на работу S-Bahn и движение региональных поездов, но ожидается, что в течение следующих нескольких дней ситуация будет постепенно улучшаться.

РЕКЛАМА

По-прежнему нет сообщения с Инсбруком и Зальцбургом в Австрии, а также Цюрихом в Швейцарии. Ожидается, что эти маршруты заработают с 6 декабря.

DB также сообщает, что из-за морозов возможны отмены и задержки поездов в других частях Германии.

"Торчим в #Мюнхене уже третий день"

Пассажиры жалуются в соцсетях на обслуживание со стороны авиакомпаний.

Один из немецких пользователей опубликовал фотографию своего телефона, на которой видно, что телефонный разговор длится 9 часов и 12 минут. По его словам, он пытался дозвониться до Lufthansa.

Келли Тюдор обратилась к British Airways с просьбой помочь добраться домой по семейным обстоятельствам.

РЕКЛАМА

Другие пользователи были настроены более позитивно и делились фотографиями заснеженного Мюнхена.

Вы застряли в Мюнхене? Расскажите о своей истории в Twitter или Instagram.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Франция запрещает курение на пляжах, теперь за это грозит штраф

Что стоит за перебоями в воздушном движении в 2023 году?

Туристический налог в Венеции: когда, кому и сколько придётся платить?

Зима Аэропорт Погода Снег