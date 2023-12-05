Один из пассажиров рассказал, что более девяти часов просидел на телефонной линии авиакомпании, пытаясь перебронировать свой рейс.

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В аэропорту Мюнхена, втором по загруженности в Германии, продолжается хаос: во вторник часть рейсов отменена или задержана до полудня.

Накануне поздно вечером аэропорт выпустил уведомление: "Во вторник, 5.12. не будет взлетов и посадок с 6 утра до 12 дня. Причина - ледяной дождь в ночь с понедельника на вторник, который делает невозможным безопасное выполнение полетов".

Далее сообщалось, что полеты, возможно, будут возобновлены с полудня, после обработки взлетно-посадочных полос антиобледенителем.

Однако большинству пассажиров не стоит отправляться в путешествие сегодня: "Предположительно, большинство рейсов придется отменить и в течение оставшейся части дня по соображениям безопасности".

Аэропорт предупреждает пассажиров, чтобы они не ездили в аэропорт

Аэропорт предупредил пассажиров: если вы не получили подтверждения, что ваш рейс отправляется, оставайтесь дома.

Многие путешественники жалуются на обслуживание со стороны авиакомпаний.

Похожая ситуация была в аэропорту Мюнхена в декабре прошлого года, когда из-за замерзшей взлетно-посадочной полосы были отменены 133 рейса.

Аэропорт Мюнхена: отмены рейсов не прекращаются

Аэропорт Мюнхена впервые закрылся в субботу после сильного снегопада. Перебои в работе продолжились в воскресенье и понедельник.

Из 840 рейсов, запланированных на понедельник, 230 были отменены.

Рождественский рынок в аэропорту также закрыт.

Некоторые пассажиры обратились в социальные сети с вопросом, почему аэропорт Мюнхена не может справиться с ледяным дождем и снегом, как другие аэропорты.

Что можно посоветовать пассажирам в аэропорту Мюнхена?

Аэропорт и авиакомпании советуют пассажирам проверять информацию о своих рейсах на сайтах и в приложениях авиакомпаний.

Аэропорт неоднократно обращался в Twitter к пассажирам с просьбой не ехать в аэропорт, пока они не получат подтверждение, что их рейс запланирован. Вчера в одном из твитов один из пользователей прокомментировал: "Первый раз идет снег?" Аэропорт ответил: "Да, впервые".

Авиакомпания Lufthansa, одна из основных авиакомпаний, использующих аэропорт, объяснила в понедельник, что ей "придется отменять часть рейсов и далее" из-за "замерзшего оборудования аэропорта и заснеженных транспортных средств".

Компания советует пассажирам "проверять статус своего рейса на сайте Lufthansa.com или в приложении Lufthansa перед поездкой в аэропорт".

Deutsche Bahn рекомендует воздержаться от поездок в Мюнхен и из него

Поездки на поездах также по-прежнему сильно страдают от непогоды.

Вчера с главного вокзала Мюнхена - Хауптбанхоф - отправилось всего несколько поездов дальнего следования.

Железнодорожный оператор Deutsche Bahn (DB) ранее посоветовал пассажирам отложить поездки как минимум до 5 декабря.

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Каковы права пассажиров поездов?

Пассажиры, которые из-за непогоды вынуждены отложить поездку, запланированную на 2-4 декабря, могут использовать свой билет на более поздний срок.

Также можно воспользоваться другим маршрутом, отличным от забронированного, если он следует в тот же пункт назначения. При этом бронирование мест может быть отменено бесплатно.

Возврат денег возможен и в том случае, если пассажиры не могут совершить поездку в более поздний срок.

Для клиентов, желающих получить дополнительную информацию о текущей ситуации, открыта бесплатная горячая линия (08000-996633).

Какие еще железнодорожные услуги затронуты?

В Мюнхене непогода также повлияла на работу S-Bahn и движение региональных поездов, но ожидается, что в течение следующих нескольких дней ситуация будет постепенно улучшаться.

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По-прежнему нет сообщения с Инсбруком и Зальцбургом в Австрии, а также Цюрихом в Швейцарии. Ожидается, что эти маршруты заработают с 6 декабря.

DB также сообщает, что из-за морозов возможны отмены и задержки поездов в других частях Германии.

"Торчим в #Мюнхене уже третий день"

Пассажиры жалуются в соцсетях на обслуживание со стороны авиакомпаний.

Один из немецких пользователей опубликовал фотографию своего телефона, на которой видно, что телефонный разговор длится 9 часов и 12 минут. По его словам, он пытался дозвониться до Lufthansa.

Келли Тюдор обратилась к British Airways с просьбой помочь добраться домой по семейным обстоятельствам.

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Другие пользователи были настроены более позитивно и делились фотографиями заснеженного Мюнхена.

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